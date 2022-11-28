Блокировка налоговых накладных: Минфин подготовил изменения в работе системы

Министерство финансов совместно с Государственной налоговой службой и бизнесом наработали изменения, направленные на усовершенствование работы системы блокирования налоговых накладных.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

В частности, предусмотрено продление операционного дня, приходящегося на предельный срок регистрации налоговых накладных и/или расчетов корректировки, с 0:00 до 24:00.

А также расширение признака безусловной регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки. Из мониторинга исключат:

налоговые накладные, в которых объем снабжения не превышает 5 тыс. гривен;

расчет корректировки, в которых абсолютное значение суммы корректировки на уменьшение/увеличение суммы компенсации не превышает 5 тыс. гривен.

В то же время предполагается, что объем операций в текущем месяце по таким налоговым накладным или расчетам корректировки не превышает 500 тыс грн.

Также предоставляется возможность повторного представления плательщиком информации и копий документов на рассмотрение комиссии регионального уровня в случае принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности плательщика налога.

Вводится справочник кодов налоговой информации, которая является основанием для принятия решения о соответствии плательщика налога критериям рискованности. Коды будут определяться ДПС и размещаться на официальном веб-сайте ДПС.

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Критерии рисковости относительно неподачи деклараций по НДС и неподачи финотчетности будут применяться с учетом возможности/невозможности представления такой отчетности в условиях военного положения.

Также смягчаются критерии рисковости совершения сделок:

дополнение коэффициента наценки 1,5 в формулу определения остатка товара, внутри которого можно регистрировать расчет корректировки на уменьшение суммы налоговых обязательств;

не будет считаться рисковой операция, по которой составлен расчет корректировки по операциям по снабжению электроэнергией, природным газом, тепловой энергией.

"Предложенные изменения не исчерпывающие и окончательные. Это первый шаг, который позволит стабилизировать ситуацию с регистрацией налоговых накладных", – добавили в ведомстве.

Полный список предлагаемых изменений можно посмотреть по ссылке.

Напоминаем:

В Министерстве финансов заявили, что причиной более жестких критериев к проверке налоговых накладных стали многочисленные манипулирования с рисковыми товарами со стороны определенных предпринимателей.

Союз украинских предпринимателей (СУП) – крупнейшее объединение независимого украинского бизнеса – заявляет о безосновательной блокировке Налоговой налоговых накладных по налогу на добавленную стоимость: обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с предложениями.

По мнению бизнеса, большинство блокировок нелогичны, выходят за пределы разумных критериев и создают препятствия именно для честного бизнеса, и абсолютно не имеют эффекта для разрушения схем уклонения от налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Экономическая правда