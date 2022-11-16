Бізнес скаржиться на безпідставне блокування ДПС податкових накладних: звернувся до Зеленського

Спілка українських підприємців (СУП) - найбільше об'єднання незалежного українського бізнесу - заявляє про безпідставне блокування Податковою податкових накладних з податку на додану вартість: звернулась до президента Володимира Зеленського з пропозиціями.

Про це йдеться у заяві СУП у Facebook.

"Одним з найпроблемніших питань, з яким найчастіше звертаються члени Спілки, є безпідставне блокування Державною податковою службою України податкових накладних з податку на додану вартість, відмова приймати таблиці платника податку та тривалі процедури, які необхідно пройти для оскарження незаконних дій контролюючого органу та захисту власних інтересів у судах", - наголосили в СУП.

Спілка підкреслює, що "особливо критичним для бізнесу" це питання стало після нещодавніх змін, внесених урядом до Постанови КМУ від 11 грудня 2019 р. № 1165 "Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних", які "призвели до неможливості нормальної діяльності підприємств через масові відмови у реєстрації податкових накладних".

На думку бізнесу, більшість блокувань є нелогічними, виходять за межі розумних критеріїв і створюють перешкоди саме для чесного бізнесу, і абсолютно не мають ефекту для руйнування схем ухилення від оподаткування податком на додану вартість.

"На даний час, під блокування підпадають податкові накладні, в тому числі за операціями з повернення товару на незначні суми, витрати на розблокування яких (складання пояснень, подання сканованих документів, завіряння підписами, печатками тощо) на порядок перевищують заблоковану суму податку на додану вартість навіть з урахуванням ймовірного штрафу за її не реєстрацію", - підкреслюють в Спілці.

За даними Державної податкової служби, на сьогодні:

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близько 11 000 платників податку на додану вартість отримали статус ризикового платника податків, який унеможливлює подальшу діяльність бізнесу та призводить до його руйнування та банкрутства;

по всій країні понад 2 мільйони заблокованих податкових накладних.

"Сумарні витрати бізнесу та держави на адміністрування податку на додану вартість, ведення Єдиного реєстру податкових накладних, системи електронного адміністрування податку на додану вартість, зупинення та розблокування податкових накладних значно перевищують міжнародні показники і негативно впливають на конкурентоспроможність української економіки.

Практично у кожного платника податку на додану вартість зросли витрати на реєстрацію податкових накладних з податку на додану вартість, аналогічно зросли витрати держави на моніторинг, зупинення та розблокування податкових накладних", - йдеться у позиції СУП.

Статистичні дані, надані 7 листопада цього року робочій групі з питань блокування податкових накладних податковим адвокатом Андрієм Тамошюнасем, показують, що бізнес судиться з Податковою по розблокуванню податкових накладних в середньому півтора року, і 97% рішень суду приймається на користь суб’єктів господарювання.

"І держава до того ж несе витрати, компенсуючи вартість правової допомоги, яка коштує щонайменше 10 000 гривень за один позов.

Для об’єктивного розгляду кожного пакету документів необхідно щонайменше 15 хвилин. За таких обставин Державній податковій службі для розгляду та прийняття рішень по двох мільйонах зупинених податкових накладних знадобиться 260 років. З огляду на представлену ДПС статистику прийняття рішень, комісія на один пакет витрачає 96 секунд, що ставить під сумнів об’єктивність розгляду", - зауважує Спілка українських підприємців.

Там додають, що додаткового ускладнення проблемі блокування податкових накладних надають тривалі відключення електроенергії у державі, перервані ланцюжки постачання сировини та продукції через військові дії на окремих територіях, закриття публічних реєстрів податкової служби, зокрема реєстру платників податку на додану вартість, обмежений час роботи сервісів Податкової для реєстрації податкових накладних.

Спілка звернулась до президента Володимира Зеленського з пропозицією надати доручення уряду "щодо негайного врегулювання проблемних питань бізнесу, пов’язаних із блокуванням податкових накладних", зокрема шляхом:

1) повернення презумпції невинуватості платнику податків та запровадження автоматичної реєстрації заблокованих податкових накладних протягом 30 днів;

2) налагодження роботи сервісної функції Державної податкової служби України в частині надання мотивованих пояснень бізнесу щодо причин блокування та відмов у прийнятті таблиць платника податків (наразі у рішеннях про блокування податкова посилається лише на пункти блокування, а не причини);

3) забезпечення цілодобової роботи електронних сервісів Державної податкової служби України для реєстрації податкових накладних;

4) запровадження відповідальності посадових осіб Державної податкової служби України за прийняття неправомірних рішень щодо блокування податкових накладних, безпричинного неприйняття таблиць платників податків або їх безпідставне скасування;

5) запровадження публічності даних про кількість заблокованих податкових накладних, щомісячного аналізу скарг бізнесу та ефективності роботи Державної податкової служби України в частині адміністрування податку на додану вартість.

"Реалізація пропозицій Спілки усуне перешкоди у діяльності бізнесу в умовах воєнного стану та підвищень ефективність адміністрування податку на додану вартість", - резюмували в СУП.

Економічна правда