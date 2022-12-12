Fitch понизило кредитный рейтинг УЗ из-за запроса об отсрочке выплат по евробондам

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" в иностранной валюте с ССС до С из-за предложения УЗ владельцам своих евробондов с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Об этом сообщили в агентстве, передает "Интерфакс-Украина".

Fitch также понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента в национальной валюте с "CCC-" до "C" и снизило кредитоспособность на самостоятельной основе с "ccc" до "с".

"Fitch рассматривает ходатайство (предложение отсрочки выплат по евробондам - ред.) как обмен проблемного долга (DDE) в соответствии со своими критериями, учитывая, что предложенная реструктуризация предусматривает существенное сокращение сроков и проводится во избежание неплатежеспособности", - отмечает агентство.

"Интерфакс-Украина" добавляет, что речь идет о двух выпусках еврооблигаций, которые подлежат погашению в июле 2024 года (на $594,9 млн) и июле 2026 года (на $300 млн) и составляют почти 80% всего долга УЗ.

В Fitch считают, что позиция ликвидности "Укрзализныци" пока ограничена и недостаточна для покрытия процентных платежей по LPN в долларах США со сроком погашения в январе 2023 года при отсутствии дальнейшей поддержки со стороны государства, которое не может предоставить компании необходимые для проведения выплаты средства.

Fitch также отмечает: если запрос на отсрочку выплат по евробондам будет удовлетворен, УЗ сможет использовать текущие механизмы финансирования в размере около EUR 199 млн для продолжения полноценного функционирования.

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"Дополнительные EUR 200 млн могут поступить после дополнительных процедур ЕБРР и при условии, что ЕБРР проверит операционные и финансовые показатели и потребности УЗ", - добавляет Fitch.

Напомним:

Летом международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня ССС до С из-за снижения суверенного рейтинга Украины.

Позже международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Укрзализныця" в иностранной валюте с "C" до "CC".

Экономическая правда

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