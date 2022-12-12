S&P также понизило кредитный рейтинг "Укрзализныци"

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с "CCC-" до "СС" из-за предложения УЗ владельцам своих евробондов с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Об этом сообщили в агентстве, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы видим существенное ослабление способности "Укрзализныци" погашать долг, и мы считаем, что дефолт по долгу "Укрзализныци" почти неизбежен в соответствии с методологией S&P Global Ratings", - заявили в агентстве.

Так, негативный прогноз по рейтингу отражает мнение S&P о том, что "Укрзализныця", вероятно, реализует свои планы по реструктуризации долга в ближайшие несколько недель, что, по условиям агентства, будет равносильно дефолту.

При этом S&P отметило, что снизит рейтинги до "SD" (выборочный дефолт) после проведения реструктуризации долга, но после того как реструктуризация долга вступит в силу, впоследствии будет отражать новые условия долга в рейтинге.

"Мы понимаем, что предложение об отсрочке обслуживания долга не предусматривает никаких списаний и предлагает некоторую дополнительную компенсацию и ковенантские уступки владельцам еврооблигаций в виде платы за согласие", - добавляет агентство.

Так, речь идет о двух выпусках еврооблигаций, подлежащих погашению в июле 2024 года (на $594,9 млн) и июле 2026 года (на $300,0 млн) и составляющих почти 80% всего долга УЗ.

ВИДЕО ДНЯ

В заявлении S&P говорится, что ухудшение способности Украины предоставлять дальнейшую финансовую поддержку ослабляет позицию ликвидности "Укрзализныци", однако отсрочка платежей по обслуживанию долга позволит компании использовать ликвидность для покрытия текущих операционных и капитальных расходов.

Заявления от владельцев еврооблигаций-2026 принимаются до 16 декабря включительно, еврооблигаций-2024 - до 20 декабря, пишет "Интерфакс-Украина". По еврооблигациям-2026 на 21 декабря запланировано собрание, и в тот же день будут объявлены результаты по обоим выпускам.

Срок погашения еврооблигаций-2024 предлагается перенести с 9 июля 2024 года на 9 июля 2026 года, а еврооблигаций-2026 - с 15 июля 2026 года на 15 июля 2028 года, выплата купонов по каждому из выпусков осуществляется раз в полгода.

Напомним:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" в иностранной валюте с ССС до С из-за предложения УЗ владельцам своих евробондов с погашением в 2024 и 2026 годах отсрочить все платежи по ним на 24 месяца.

Экономическая правда