Россия оценила, как сократит добычу нефти после ограничения цен на нее

Москва может сократить добычу нефти на 500 тысяч - 700 тысяч баррелей в сутки в ответ на ограничение странами G7 цен на экспорт российской нефти.

Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает Bloomberg.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в понедельник или вторник (26/27 декабря) он подпишет указ об ответе страны на ограничение цены. По его словам, это будут "превентивные меры", однако что именно - не уточняется.

Сейчас есть первые признаки того, что установление верхнего предела цены на российскую нефть, что призвано ограничить нефтяные доходы государства-агрессора, может препятствовать потокам. За первую полную неделю после того, как ограничение вступило в силу 5 декабря вместе с запретом ЕС на морской российский импорт и ограничениями на страхование, общие объемы отгрузок нефти из РФ упали на 54%.

Этот фактор несколько давит на цены на нефть. Так, нефть WTI с поставкой в феврале подорожала на 1,1% до 78,31 долл за баррель на утро пятницы, а Brent подорожала на 0,8% - до 81,66 доллара за баррель.

Напоминаем:

Россия думает над сокращением добычи нефти в ответ на ограничение G7 цен на нее на уровне 60 долларов.

ВИДЕО ДНЯ

Через четыре дня после того, как G7 ограничила цены на российскую нефть, часть нефти РФ торгуется гораздо ниже порогового уровня, установленного для Москвы.

Страны группы G7 объявили, что согласились установить "потолок цен" на нефть, которая экспортируется из РФ морем, на уровне $60 за баррель.