Росія може скоротити видобуток нафти через обмеження цін на неї

Росія думає над скороченням видобутку нафти у відповідь на обмеження G7 цін на неї на рівні 60 доларів.

Про це президент РФ Владімір Путін заявив на пресконференції, передає російське РБК.

"Ми подумаємо за необхідності і про можливе скорочення видобутку. У нас є домовленість з ОПЕК+ щодо межі видобутку. Ми подумаємо про додаткове [скорочення], якщо буде потрібно", – заявив він.

Проте очільник держави-агресора додав, що наразі жодних конкретних рішень щодо відповіді Росії на запровадження стелі цін на російську нафту не ухвалено. За його словами, про конкретні заходи буде повідомлено в указі президента РФ найближчими днями.

Як і раніше, Росія не планує постачати свою нафту в ті країни, які дотримуватимуться стелі цін.

Нагадуємо:

Через чотири дні після того, як G7 обмежила ціни на російську нафту, частина нафти РФ торгується набагато нижче порогового рівня, встановленого для Москви.

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Наприкінці минулого тижня країни групи G7 оголосили, що погодилися встановити "стелю цін" на нафту, яка експортується з РФ морем, на рівні $60 за барель.