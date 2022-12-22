Стали известны структурные маяки программы МВФ: один из них – реформирование налогов

Кабинет министров Украины опубликовал письмо о намерениях и меморандуме о сотрудничестве с Международным валютным фондом, в которых закреплены структурные маяки новой программы с МВФ.

Соответствующие документы содержатся на сайте правительства.

Так, текст меморандума содержит 5 структурных маяков и ряд количественных и индикативных целей.

В частности, в рамках Мониторинговой программы с привлечением Совета фонда Украина должна выполнить следующие структурные маяки:

Разработать план действий по предотвращению и погашению задолженности в течение выполнения бюджета на 2023 год и дальше. Речь идет о задолженности по некоторым видам государственных расходов, возникшей из-за того, что правительство в первую очередь направляло средства на финансирование потребностей обороны;

Зарегистрировать в парламенте три закона об увеличении налоговых поступлений : закон об отмене моратория на налоговые проверки, закон об отмене упрощенной системы налогообложения с уплатой 2% от дохода, а также закон об обеспечении эффективного использования РРО и возобновлении ответственности за нарушения в этой сфере. Соответствующие законы должны заработать с 1 июля 2023;

Подготовить концептуальную записку по реформированию системы социальной защиты и обеспечению адресной поддержки всем социально незащищенным группам населения, сохраняя при этом фискальную устойчивость;

Подготовить техническое задание с описанием методологии и процедур будущей диагностики банков , которая должна выявить потребность в докапитализации, а также определить приоритеты в работе с неработающими кредитами;

Назначить наблюдательный совет Нафтогаза с помощью прозрачного конкурса.

Все эти маяки Украина должна быть выполнена до конца января 2023 года.

Кроме этого, программа содержит ряд обязательств Украины по увеличению налоговых поступлений, уменьшению эмиссионного финансирования бюджета Нацбанком, повышению привлекательности ОВГЗ, а также улучшению государственного управления и прозрачности государственных институций.

Напомним, что 19 декабря МВФ одобрил Мониторинговую программу с привлечением Совета фонда для Украины, которая продлится 4 месяца и станет предпосылкой к новой программе финансирования МВФ.

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Напоминаем:

Миссия МВФ по Украине начала работу в Вене в понедельник, 17 октября и продолжалась до 20 октября.

По итогам работы Миссия заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.