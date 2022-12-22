Все разделы
Укр / Рус

Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась: левый берег очень близок к графикам – Yasno

Четверг, 22 декабря 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Ситуация с электроснабжением в Киеве в четверг немного улучшилась: левый берег столицы очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом, но лучше чем в среду.

Об этом гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил в Facebook.

"Сегодня в Киеве стало немного лучше. Распределение такое: левый берег столицы - очень близок к графикам. На правом ситуация немножко хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока что нелегко. Этим районам пока подается меньше всего электроэнергии", - написал он.

По его словам, благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые со времени обстрелов были без питания. "Им должны были подать хотя бы несколько часов света", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.

Напомним:

Утром сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поэтому сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей.

ВИДЕО ДНЯ

На утро четверга, 22 декабря, сохранялся значительный дефицит мощности в энергосистеме, к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций.

Экономическая правда

электроэнергия энергетика Киев война
Материалы по теме
Выход из полного блекаута может занять 7-10 дней – Шмыгаль 22 декабря 2022, 18:39
Инфляция в 2023 году может вырасти на 1-2% на фоне перехода бизнеса на генераторы – Свириденко 22 декабря 2022, 17:05
На Киевщине "Укрэнерго" и ДТЭКу поручили ускорить выход на графики электроснабжения 22 декабря 2022, 15:01
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте