Ситуация со светом в Киеве немного улучшилась: левый берег очень близок к графикам – Yasno

Ситуация с электроснабжением в Киеве в четверг немного улучшилась: левый берег столицы очень близок к графикам. На правом ситуация немного хуже, чем на левом, но лучше чем в среду.

Об этом гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко сообщил в Facebook.

"Сегодня в Киеве стало немного лучше. Распределение такое: левый берег столицы - очень близок к графикам. На правом ситуация немножко хуже, чем на левом. Но лучше, чем вчера. Куреневке и Оболони пока что нелегко. Этим районам пока подается меньше всего электроэнергии", - написал он.

По его словам, благодаря временным схемам удалось запитать дома, которые со времени обстрелов были без питания. "Им должны были подать хотя бы несколько часов света", - добавил Коваленко.

Он подчеркнул, что восстановительные работы продолжаются.

Напомним:

Утром сообщалось, что ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поэтому сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей.

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На утро четверга, 22 декабря, сохранялся значительный дефицит мощности в энергосистеме, к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций.

Экономическая правда