В энергосистеме до сих пор значительный дефицит, подключен еще один блок АЭС - Укрэнерго

getty images

На утро четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что работают все виды генерации. Продолжается набор мощности подключенного блока АЭС. Сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

Во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

В Укрэнерго объясняют, что, хотя ремонтные работы продолжаются круглосуточно, полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени.

Напоминаем:

ВИДЕО ДНЯ

В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждения сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.