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В энергосистеме до сих пор значительный дефицит, подключен еще один блок АЭС - Укрэнерго

Четверг, 22 декабря 2022, 11:42 - Экономическая правда
 
getty images

На утро четверга, 22 декабря, сохраняется значительный дефицит мощности в энергосистеме, к сети подключен еще один из блоков атомных электростанций.

Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго.

Отмечается, что работают все виды генерации. Продолжается набор мощности подключенного блока АЭС. Сохраняются определенные ограничения в системе передачи электроэнергии, вызванные повреждениями магистральных сетей систематическими ракетными и беспилотными атаками.

Во все области доведены лимиты потребления, превышение которых приводит к применению аварийных ограничений.

Самая сложная ситуация остается в центральном регионе и в Киеве, а также в прифронтовых регионах на востоке и юге страны.

В Укрэнерго объясняют, что, хотя ремонтные работы продолжаются круглосуточно, полученные повреждения объектов генерации и магистральных сетей сложные и масштабные, поэтому их восстановление требует значительного времени.

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Экономическая правда
Укр / Рус
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