В Киеве продолжаются аварийные отключения света, ситуация до сих пор тяжелая

getty images

Ситуация с энергоснабжением в Киеве остается тяжелой, поэтому сейчас продолжаются аварийные отключения потребителей.

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Он отметил, что главной проблемой сейчас является не генерация, а доставка питания потребителям.

"Именно из-за разрушенных сетей и узлов большинство киевлян не могут получить свет в свои дома. Поэтому до сих пор действуют только аварийные отключения электроэнергии, продолжительность которых невозможно регламентировать", - сообщил Попко.

Председатель КГВА отметил, что энергетики, ремонтные бригады и коммунальные службы работают круглосуточно, чтобы восстановить поврежденную энергосистему, однако на это нужно время.

Напоминаем:

В Киеве сейчас самая сложная ситуация с электроснабжением в Украине из-за повреждения сетей и оборудования: из-за атак россиян уничтожено 60% трансформаторов.