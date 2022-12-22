Министр энергетики о возможном блэкауте всей Украины: Думаю, у них не получится

Министр энергетики Герман Галущенко заявил, что конечная цель россиян в массированных ракетных атаках по энергоинфраструктуре - блэкаут всей Украины. Он считает, что у них этого не получится.

Об этом министр сказал в интервью Forbes.

"Уже было девять массированных атак: по 70-100 ракет одновременно. Но на самом деле обстрелы энергетической инфраструктуры происходят ежедневно. Они бьют дронами, из артиллерии.

Ключевое - когда это варварство закончится? У меня нет ответа на этот вопрос", - подчеркнул Галущенко.

Также министр прокомментировал недавние заявления секретаря СНБО Алексея Данилова, который заявил, что у России есть ресурс только для 3-4 массированных ударов.

"Я не военный эксперт, мне трудно такое комментировать. Закончится один вид вооружения - наверное, будет другой. Мне кажется, это завершится только после нашей победы", - считает он.

При этом министр подчеркнул, что конечная цель россиян - блэкаут всей Украины.

На вопрос, возможно ли это, он ответил: "Мы третий месяц живем в таких условиях - и сейчас с вами разговариваем при свете. Я думаю, что у них не получится.

ВИДЕО ДНЯ

Россияне пытаются использовать эту ситуацию, чтобы подстрекать общество к протестам. Людям сейчас действительно тяжело. Быть без света - не нормально. Но мы в войне.

А то, что точно россияне получили от этих обстрелов - еще большее единение украинцев".

По словам Галущенко, оценка убытков украинской энергосистемы от российских обстрелов с 10 октября - миллиарды долларов.

"Мы считаем не только фактические разрушения, но и упущенную выгоду. Например, мы учитываем электроэнергию, которую могла бы производить временно оккупированная Запорожская АЭС и которую можно было бы продать на внутреннем или внешнем рынках.

Они за это заплатят, я уверен. Вопрос - какая это будет форма судопроизводства", - добавил он.

Министр убежден, что ответственность также понесут российские энергетики, которые указывают, куда бить, в какой последовательности и когда.

"Это военное преступление, а эти российские энергетики - военные преступники. Мы каждого из них идентифицируем.

Они участвуют в геноциде гражданского населения. Удары по энергоинфраструктуре - это удары по гражданским объектам. Бьют военные, а российские энергетики указывают цель", - подчеркнул он.

У Галущенко спросили, как заставить Россию заплатить, если она признает международное законодательство.

"Действительно, Россия и Беларусь не являются участниками многих конвенций, потому что это для них несет риски привлечения к ответственности.

Но у нас большой опыт процессов по собственности в Крыму. В международном арбитраже есть успешные кейсы. Гаагский арбитраж определил конкретные суммы, которые были предъявлены России к взысканию. Например, во Франции и Германии были наложены аресты в рамках выполнения этих арбитражных решений", - ответил он.

Напомним:

Если не будет новых обстрелов со стороны РФ, Украина стабилизирует энергетическую систему до лета, заявил Галущенко.

Читайте также: Мифы об экспорте электричества в ЕС и другое вранье о работе украинской энергосистемы

Украина пережила свой первый блекаут в истории: почему останавливались атомные энергоблоки и чем это чревато

Как долго будут продолжаться отключения света и возможен ли блекаут: вопросы-ответы

Экономическая правда