Украина пережила свой первый блекаут в истории: почему останавливались атомные энергоблоки и чем это чревато

Что происходило на АЭС после очередного акта терроризма со стороны России и какие риски это несет? (укр)

Сьомий масований ракетний удар росіян по енергетичних об’єктах завершився аварійною зупинкою всіх ядерних реакторів країни. За всю історію роботи української атомної промисловості це перший і, схоже, не останній такий випадок. Що відбувалося на АЕС після чергового акту тероризму з боку Росії та які ризики це несе?

Що сталося? Ракетні обстріли росіян призвели до критичного падіння частоти в енергосистемі, через що вперше в історії були зупинені всі атомні енергоблоки країни. Ідеться про Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську АЕС. Запорізька була зупинена раніше через захоплення російськими терористами. Більшість ТЕС та ГЕС були пошкоджені і перестали видавати електроенергію.

Тобто країна була без світла, бо росіяни обстріляли ядерні об’єкти? По-перше, без світла були не тільки українці. Через російську атаку аварійна ситуація сталася і в енергосистемі Молдови, через що велика кількість споживачів цієї країни теж залишилася без електроенергії. По-друге, хоча загарбники і діють як терористи, але згадані АЕС не були прямими цілями їх останніх ударів. У середу росіяни били ракетами по високовольтних лініях, трансформаторах та підстанціях.

Чому зупинились атомні блоки? Уперше в історії енергосистема України зазнала системної аварії – відбувся блекаут. Система розділилася на "острівці". Через руйнування всі атомні станції одночасно втратили зовнішні джерела електроенергії. На АЕС спрацював захист і вони, висловлюючись мовою енергетиків, "сіли на нуль". Як правильно обрати павербанки і зарядні станції: актуальні інструкції для всіх За словами президента "Енергоатома" Петра Котіна, усі механізми безпеки спрацювали належним чином. Після цього на станціях запрацювали дизель-генератори, які дозволяють підтримувати безпечну роботу атомних об’єктів в умовах відсутності зовнішнього живлення. Коли атаки росіян закінчилися, фахівці "Укренерго" почали "зшивати" енергосистему і повертати електроенергію українцям.

Скільки треба часу для повернення АЕС до роботи? Усе залежить від масштабів руйнувань, зазвичай на це необхідні один-три дні. Іноді енергетикам потрібно більше часу. До війни були ситуації, коли на запуск енергоблоків витратили тиждень. Цього разу, стверджують співрозмовники ЕП в одній з енергетичних компаній, персонал АЕС спрацював на відмінно.

Скільки часу АЕС може працювати без зовнішнього живлення? Робота на дизель-генераторах – це вимушений крок. Він застосовується в разі ремонтних робіт, аварійних ситуацій на кшталт тієї, яка сталася в середу, чи інцидентів, які постійно відбуваються на окупованій Запорізькій АЕС. Фахівці з ядерної безпеки стверджують, що відповідно до норм АЕС повинні працювати на дизель-генераторах до десяти днів. У разі необхідності їх можна використовувати довше, головне – вчасно підвозити необхідні обсяги пального. За цей час енергетики повинні відновити зовнішнє електропостачання. "Якщо обладнання зруйноване і його неможливо відновити або замінити, то енергетики використовують резервні лінії", – каже співрозмовник ЕП.

Чи можлива ядерна катастрофа через такі інциденти на АЕС? Звичайно, і про це відкрито говорять фахівці. За словами Котіна, повторні зупинки блоків у разі нових російських атак можуть завдати значної шкоди і суттєво вплинути на енергопостачання України та ядерну безпеку. Про небезпеку попереджає і гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. "Повна та одночасна втрата зовнішніх джерел електроенергії для українських АЕС свідчить про те, що ситуація з ядерною безпекою в країні стає все більш хиткою, складною та потенційно небезпечною", – каже він. "Якщо у вас три АЕС без стороннього електропостачання, і ви не можете їх перезапустити, бо мережа не працює, це схоже на три величезні бомби уповільненої дії", – заявила Guardian наукова співробітниця Гарвардського університету з управління атомом Маріана Буджерин. Залишатися онлайн при відключенні світла: можливі рішення для України Чи зможуть фахівці персоналу вітчизняних АЕС вирішити цю проблему? "На станціях працюють фахівці найвищого рівня, вони готуються вісім-десять років. Зміна ухвалює рішення самостійно. Під час останньої атаки всі рішення були правильні. Персонал впорається і точно не допустить аварій", – каже колишній керівник Державної інспекції з ядерного регулювання Георгій Плачков.

Тобто нового "Чорнобиля" чи "Фукусіми" боятися не варто? За словами Плачкова, такий сценарій можливий лише на окупованій Запорізькій АЕС, яку постійно обстрілюють російські загарбники.

Чи можливі нові атаки? Так. Напередодні про це попереджав президент Володимир Зеленський. "Ми розуміємо, що терористи готують нові удари, ми це точно знаємо. Поки в них є ракети – вони не заспокояться. Тиждень, що починається, може бути таким же складним, як і минулий. Наші Сили оборони готуються. Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з нашими партнерами", – заявив глава держави.