Без новых обстрелов энергосистема стабилизируется к лету – Минэнерго

Если не будет новых обстрелов со стороны РФ, Украина стабилизирует энергетическую систему до лета.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью Forbes.

По словам министра, ситуация в энергосистеме Украины сложная, но он не назвал точных цифр.

Сверхсложную ситуацию в Киеве Галущенко объяснил тем, что в понедельник (19 декабря) были очень существенные для Киева повреждения в результате обстрелов.

"Поэтому в Киеве сейчас - самая сложная ситуация. Она понемногу улучшается. Сегодня доступной мощности уже больше, чем вчера", - пояснил он.

По словам министра, Киев не отключен от энергосистемы - украинская энергосистема целостная.

На вопрос, когда Украина сможет стабилизировать системы и прекратить отключение света при условии, что ударов больше не будет, Галущенко ответил:

ВИДЕО ДНЯ

"Скорость восстановления связана с обстрелами. Если обстрелов не будет, даже с учетом уже поврежденной генерации, мы стабилизируем систему до лета.

Мы имеем перечень решений, которые позволят это сделать".

По его словам, импорт электроэнергии - "возможная опция".

"Мы уже тестировали импорт в небольших объемах.

Мы сейчас прорабатываем механизмы, которые позволят существенно увеличить импорт электроэнергии. Сейчас это 600 МВт - день, 700 МВт - ночь. Технически возможность гораздо больше - 1,6-2 ГВт", - добавил он.

По его словам, также среди решений - мобильные электростанции мощностью до 50 МВт. Они помогут запитывать электростанции, которые "сели на ноль", а также дадут дополнительную мощность системе.

В Украине есть производители, которые изготавливают такие станции, заявил министр.

На вопрос, продолжит ли Россия бить по энергосистеме после завершения отопительного сезона, Галущенко ответил: "Я надеюсь, что наши Вооруженные силы помогут им остановиться".

Читайте также: Мифы об экспорте электричества в ЕС и другое вранье о работе украинской энергосистемы

Украина пережила свой первый блекаут в истории: почему останавливались атомные энергоблоки и чем это чревато

Как долго будут продолжаться отключения света и возможен ли блекаут: вопросы-ответы

Экономическая правда