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У переданного Минобороны "Запорожтрансформатора" насчитали долгов на 11 миллиардов

Среда, 21 декабря 2022, 13:29 - Алексей Павлыш

Завод "Запорожтрансформатор", который в ноябре изъяли в госсобственность на время военного положения и передали в управление Минобороны, имеет многомиллиардные долги.

Об этом пишет liga.net со ссылкой на судебное определение Хозяйственного суда Запорожской области, который еще в октябре 2019 года открыл производство о банкротстве предприятия.

Отмечается, что в начале декабря к делу привлекли Минобороны Украины, которое сейчас является фактическим распорядителем акций ЗТР.

В судебном решении опубликован список из 22 кредиторов, которым завод должен деньги, пишет издание.

Так, крупнейшими из них являются:

  • Проминвестбанк - на 6,1 млрд грн;
  • бывший Сбербанк - на 2,2 млрд грн;
  • ING Bank N.V. - 741 млн грн;
  • Укрэксимбанк - на 459,6 млн грн;
  • Райффайзен Банка Аваль - на 435,7 млн грн;
  • ИНГ Банк - на 214,2 млн грн;
  • Таскомбанк - на 213,9 млн грн.

Также о своих кредиторских требованиях заявил ряд кипрских компаний:

  • Задано Лимитед - 182,5 млн грн;
  • Азидано Лимитед - 182,5 млн грн;
  • Каратано Лимитед - 182,5 млн грн;
  • Артамаре Лимитед - 146,9 млн грн;
  • Сиадор Энтерпрайзис Лимитед - 26,1 млн грн.

Подчеркивается, что общая сумма денежных требований "Запорожтрансформатора" превышает 11,1 млрд грн.

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При этом предварительное заседание суда по делу о банкротстве завода назначили на 28 февраля 2023 года.

Издание напоминает, что "Запорожтрансформатор" - один из крупнейших производителей электрического оборудования на территории Европы, который ежегодно может производить продукции мощностью суммарно на 60 000 МВт.

Владельцем предприятия является Константин Григоришин.

Напоминаем:

НКЦБФР приняла решение об обеспечении принудительного отчуждения в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор". Таким образом регулятор разрешил списание акций указанных предприятий со счетов частных лиц в собственность государства.

Активы компаний "Укрнефть", ОАО "Укртатнефть", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ" и ЧАО "Запорожтрансформатор" передали в управление Министерства обороны.

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Экономическая правда

Григоришин долги компании электроэнергия власть
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