"До сих пор в состоянии дефолта": "Нафтогаз" планирует в начале 2023 года реструктуризировать долг

Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов ожидает, что в начале 2023 года компания достигнет соглашения с держателями бондов о реструктуризации.

Об этом он сказал в интервью Forbes.

"Да, то что "Нафтогаз" до сих пор в состоянии дефолта, усложняет привлечение средств", - признал Чернышов.

По его словам, одним из первых его решений после назначения на должность было заключение соглашения с компанией Lazard, которая помогает в реструктуризации двух выпусков еврооблигаций.

"Это выпуск на $350 млн 2022-го и $500 млн 2026-го. По выпуску 2024-го мы уже договорились о реструктуризации.

Ожидаю, что в начале следующего года мы достигнем соглашения с владельцами бондов о реструктуризации", - рассказал глава "Нафтогаза".

Также Чернышов рассказал, когда ожидается назначение наблюдательного совета "Нафтогаза".

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"Это еще один шаг, который поможет нам привлекать внешнее финансирование. Отсутствие наблюдательного совета создает определенные вибрации в переговорах с кредиторами.

В первый день моего назначения я обратился к правительству с просьбой возобновить процедуру отбора наблюдательного совета. Сейчас идет активный процесс по его формированию.

Наблюдательный совет может быть назначен до конца января 2023-го", - заявил он.

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Напомним:

Кабмин согласовал подписание "Нафтогазом" договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника для проведения реструктуризации ее обязательств по евробондам.

"Нафтогаз" завершил реструктуризацию евробондов-2024, шаги по евробондам-2022 и 2026 до сих пор рассматривают.