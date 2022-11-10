Кабмин определил советника для реструктуризации дефолтных евробондов "Нафтогаза"

Кабмин согласовал подписание "Нафтогазом" договора с компанией Lazard Frères SAS на предоставление услуг финансового советника для проведения реструктуризации ее обязательств по евробондам.

Об этом говорится в распоряжении правительства № 1003-р от 8 ноября.

"...Согласовать действия акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" по выполнению действующей основной сделки с Кондор Файненс пи.эл.си. (Копԁог Fіnаnсе рІс), а именно заключение договора между акционерным обществом "Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" и компанией "Lazard Frères SAS" о предоставлении услуг финансового советника в связи с реструктуризацией выполнения обязательств по еврооблигациям с погашением в 2022 (Транш В) и 2026 годах...", - говорится в документе.

"Нафтогазу" поручили в течение двух недель подать Кабмину основные условия изменений в кредитные договоры от 17 июля 2019 г. и от 6 ноября 2019 г., разработанных во исполнение соглашения по реструктуризации.

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Напомним:

"Нафтогаз" завершил реструктуризацию евробондов-2024, шаги по евробондам-2022 и 2026 до сих пор рассматривают.

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Экономическая правда