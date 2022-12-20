Россия арестовала гостиничный комплекс олигарха Дерипаски в Сочи

Российский суд принял решение об аресте гостиничного комплекса "Имеретинский" и пристани для яхт в Сочи стоимостью 1 млрд долларов олигарха Олега Дерипаски.

Об этом сообщает Financial Times.

Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года из-за его связей с Кремлем. Украина также наложила на российского олигарха санкции в октябре этого года.

Сочи стал инвестиционным центром после проведения там зимних Олимпийских игр 2014 года, в город и его окрестности было вложено более 50 млрд долларов.

Так, федеральная территория "Сириус", кластер, созданный при президенте РФ Владимире Путине, подала три иска по земельным спорам против компании Дерипаски "РогСибАл", которая владеет Имеретинским комплексом. "Сириус" с 2020 года является фактическим арендодателем "РогСибАла".

Согласно судебным документам, в сентябре судья вынес решение в пользу "Сириуса", выселив "РогСибАл", а отдельным решением того же месяца постановил наложить арест на всю недвижимость компании.

Также "Сириус" в июне обратиться к местным властям проверить, нарушил ли "РогСибАл" свои арендные соглашения, на основании того, что он не перестроил порт в яхт-клуб и построил "несанкционированные сооружения" на территории.

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Через несколько дней после решения в сентябре заместитель российской генпрокуратуры подала еще один иск против "РогСибАл" в Московский городской суд. Прокуратура хотела конфисковать Имеретинский комплекс и "передать имущество в собственность Российской Федерации". Судебные документы свидетельствуют, что были приняты "меры по обеспечению иска", в частности - "наложение ареста на все недвижимое имущество" компании.

Два собеседника FT из окружения Дерипаски считают, что такие действия связаны с высказываниями олигарха о развязанной Россией полномасштабной войне против Украины

"Кремль попросил его успокоиться", - сказал один из собеседников. Другой источник отметил, что Кремль как минимум дважды "просил" изменить риторику олигарха в публичном пространстве.

Напоминаем:

Российский подсанкционный олигарх Олег Дерипаска заявил, что "уничтожить Украину" было бы "колоссальной ошибкой", а предпосылок смены режима в России, по его словам, нет.

В марте Дерипаска заявлял, что экономические последствия санкций для Российской Федерации будут несравнимы с последствиями дефолта в 1998 году.