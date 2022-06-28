Дерипаска каже, що "знищити Україну" було б "колосальною помилкою", а зміни режиму в РФ не буде

Російський підсанкційний олігарх Олег Дерипаска заявив, що "знищити Україну" було б "колосальною помилкою", а передумов зміни режиму в Росії, за його словами, немає.

Про це він сказав на заході МДУ, пишуть російські ЗМІ.

"Я вважаю, буде колосальною помилкою знищити Україну. Це буде колосальна помилка і для нас...

Можливо, тим політикам, які в світі поставили ставку на повалення режиму Путіна, їм доведеться давити на газ. Я так розумію, у них другої відповіді перед своїми виборцями нема", - вважає олігарх.

За його словами, нема ніякого потенціалу щодо зміни режиму у РФ.

"Опозиція віддала перевагу красивим краєвидам європейським, решті, і ретирувалася з життя країни… Чекати, що Михайло Маратович Фрідман, чи Авен, чи Ходорковський візьмуть зброю і на танках прорвуться до Брянська - навряд чи. Не ті люди", - сказав Дерипаска, додавши, що "це ні в якому разі не закид".

"Я не бачу наразі економічних передумов для зміни режиму, як би комусь не хотілось", - додав олігарх.

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"Мене турбує те, як швидко ми відмовилися від усього, що було досягнуто (економічно) у 90-х, потім відмовилися від усього, чого досягли у 2000-х, і тепер сидимо і чекаємо на перемогу. Перемоги чого? Чиєї перемоги?", - заявив також Дерипаска.

За його словами, підвищення рівня добробуту було пов'язане з розвитком приватного сектору Росії та налагодженням зв'язків із Європою як основним економічним партнером Росії.

Але, за його словами, очевидно", що західні санкції тепер шкодять Росії більше, ніж Європі.

Нагадаємо:

У березні Дерипаска заявляв, що економічні наслідки санкцій для Російської Федерації будуть непорівнянні з наслідками дефолту в 1998 році.

А в квітні - що що на побудову успішної економіки в Росії може піти до 10 років.

Економічна правда