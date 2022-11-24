МАГАТЭ продвинулась в переговорах о зоне безопасности вокруг ЗАЭС, но не определилась, кто ее обстреливает

Глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что переговоры по созданию зоны физической и ядерной безопасности вокруг ЗАЭС продвигаются.

Об этом он рассказал в интервью CNN.

По его словам, переговоры по созданию зоны физической и ядерной безопасности вокруг ЗАЭС "продвигаются вперед", но согласовать параметры по ней непросто из-за боевых действий.

"Но мы движемся вперед. Я верю и надеюсь, что такие драматические эпизоды, как те, что произошли на прошлых выходных, могут парадоксальным образом помочь нам с движением вперед, в том смысле, что люди должны осознать, что мы не можем продолжать полагаться на удачу, чтобы избежать ядерной аварии", - сказал он.

Гросси заявил, что эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, не могут определить, кто обстреливает станцию.

"Нам очень трудно определить изнутри станции, кто это делает", - сказал он и добавил, что главная задача МАГАТЭ заключается в том, чтобы добиться прекращения этих обстрелов, а не "втягиваться в игру с определением ответственной стороны".

Экономическая правда