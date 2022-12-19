ЕС в понедельник рассмотрит сниженный потолок цены на газ – Bloomberg

Чехия, которая сейчас председательствует в Совете ЕС, предлагает компромиссный вариант снижения потолка цены на газ до 188 евро/МВт-ч, в понедельник министры ЕС будут обсуждать это предложение.

Об этом сообщает Bloomberg.

Правительство Чехии предложило снизить предельную цену до 188 евро/МВт-ч по сравнению с 275 евро/МВт-ч, предложенными Еврокомиссией в прошлом месяце.

План будет обсуждаться министрами энергетики на встрече в понедельник, 19 декабря. Предложение о вмешательстве на рынок, которое группа стран-членов ЕС выдвинула еще весной, вызвало глубокий раскол среди правительств. В последние недели Германия выступала за осторожный подход, зато Бельгия, Греция, Италия и Польша требовали более агрессивного инструмента, с верхней границей цены на уровне ниже 200 евро.

Соглашение об ограничении цены на газ также разблокирует широкий пакет мер, направленных на сдерживание высоких цен на энергоносители. Цены на газ и электроэнергию взлетели до рекордных отметок в начале этого года после того, как Россия резко сократила поставки газа в блок с развязыванием полномасштабной войны против Украины.

Согласно последней редакции, так называемый "корректировочный механизм газового рынка" заработает, когда месячные и годовые контракты на газ в хабе TTF превысят 188 евро/МВт-ч в течение трех дней. Он также потребует, чтобы разрыв между ценой природного газа и заранее определенной корзиной цен на СПГ не превышал 35 евро. Контракты, превышающие этот предел, выполнять будет запрещено.

Кроме того, новый проект позволяет ЕК прекратить свое вмешательство на рынке, если оно подрывает меры ЕС по сокращению спроса на газ. Исполнительный орган также может немедленно приостановить действие механизма, если он ставит под угрозу безопасность поставок. Некоторые критики опасаются, что ограничение цены в Европе может сделать ее менее привлекательной для продавцов во всем мире.

ВИДЕО ДНЯ

Напоминаем:

Еврокомиссия опубликовала предложение установить максимальную цену на газ на уровне 275 евро за МВт-ч, что более чем вдвое больше текущей цены на рынке в 120 евро за МВт-ч.

В течение нескольких месяцев страны-члены ЕС пытались договориться о механизме сдерживания цен на газ, которые взлетели в несколько раз по сравнению с ценами в предыдущие годы в результате российского энергетического шантажа и сокращения поставок.

Комиссия должна была взвесить риски, которые ограничение цен может представлять для стабильности газового снабжения, поскольку страны стремятся заменить российский газ другими источниками.

В августе цены на газ в Европе приблизились к 3200 долларов на торгах в среду - это самая высокая зафиксированная за все время наблюдений цена, причиной которой является последовательное сокращение Россией поставок в регион.





