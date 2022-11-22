Єврокомісія офіційно запропонувала стелю ціни на газ

Єврокомісія опублікувала пропозицію встановити максимальну ціну на газ на рівні 275 євро за МВт-год, що понад як вдвічі більше на поточну ціну на ринку у 120 євро за Мвт-год.

Про це повідомляє Financial Times.

Пропозиція передбачає встановлення ліміту ціни на газ за контрактами на місяць вперед, якщо базова оптова ціна на газ утримуватиметься на рівні понад 275 євро за МВт-год протягом двох тижнів, і якщо розрив між цінами на природний газ і СПГ перевищуватиме 58 євро протягом 10 торгових днів.

Щойно цінова стеля буде встановлена, Брюссель почне вимагати від столиць країн-членів ЄС звітувати Комісії про свої зусилля для зменшення споживання електроенергії.

"Це не "срібна куля", яка знизить ціни на газ, але це потужний інструмент, який ми можемо використовувати за потреби, доповнюючи наші більш структурні зусилля для контролю над цінами", – заявила комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон.

Хоча такий рівень стелі ціни на газ є понад як удвічі вищим за поточний рівень у 120 євро за МВт-год, влітку ціни на газові контракти знаходилися на значно вищих позиціях, подекуди – дорожче за 300 євро за МВт-год.

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Раніше Bloomberg повідомив, що після місяців суперечок Єврокомісія підготувала проєкт постанови для встановлення стелі ціна на газ.

Протягом декількох місяців країн-члени ЄС намагалися домовитися про механізм стримування цін на газ, які злетіли в декілька разів порівняно з цінами у попередні роки внаслідок російського енергетичного шантажу та скорочення поставок.

Комісія мусила зважити ризики, які обмеження цін може становити для стабільності газового постачання, оскільки країни прагнуть замінити російський газ іншими джерелами.

У серпні ціни на газ у Європі наблизилися до 3200 доларів на торгах у середу – це найвища зафіксована за весь час спостережень ціна, причиною якої є послідовне скорочення Росією поставок до регіону.