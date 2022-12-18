В "Укрэнерго" сообщают о распространении фейков по экспорту украинской электроэнергии

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявляет о распространении РФ фейкового письма руководителя компании Владимира Кудрицкого на украинское министерство энергетики о якобы "восстановлении экспорта".

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго".

Отмечается, что авторы фейка настолько спешат, что обращаются от "совета директоров" Укрэнерго. Хотя у украинского системного оператора есть только Наблюдательный Совет и Правление.

В компании добавляют, что "Совет директоров" есть у российского оператора сетей, от которых Украина отсоединилась 24 февраля навсегда.

Россияне в очередной раз пытаются убедить украинцев, что в отключениях электроэнергии виноваты энергетики, а не 9 массированных волн ракетных атак.

Подробно о наиболее распространенных фейках вражеской пропаганды читайте: Мифы об экспорте электричества в ЕС и другая ложь о работе украинской энергосистемы

Напомним:

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На утро воскресенья, 18 декабря, продолжается процесс восстановления работы энергосистемы, однако объемы потребления электроэнергии увеличились по сравнению с субботой, что повлияло на показатели дефицита в систем.