На Киевщине продолжается восстановление электроэнергии, ситуация постепенно выравнивается – ОВА

После массированного ракетного обстрела в Киевской области продолжается восстановление электроэнергии.

Об этом сообщил в Telegram председатель Киевской ОГА Алексей Кулеба.

"Ситуация постепенно выравнивается. Энергетики работают, чтобы выйти в плановые отключения и до полуночи запитать Бровары и Борисполь. В Белой Церкви ситуация сложнее, но есть четкий план восстановления. Прошу набраться терпения и с пониманием отнестись к обстоятельствам", - написал Кулеба.

По его словам, по состоянию на 20:00 из-за ракетной атаки есть 4 пострадавших.

"Трое уже дома, один человек остается в больнице. Состояние стабильное", - добавил глава ОВА.

Вся критическая инфраструктура работает.

Напомним:

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Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации был введен только для участников рынка электроэнергии.

Вечером "Укрэнерго" заявило о прекращении действия чрезвычайной ситуации в объединенной энергосистеме (ОЭС) Украины.

Экономическая правда