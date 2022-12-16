Треть жителей Киева – с теплом и водой, вернуть всем обещают до утра

Треть жителей столицы имеют тепло- и водоснабжение, городские службы работают над тем, чтобы до утра вернуть всем киевлянам тепло и воду.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

По его словам, энергоснабжение есть в 40 процентах домов киевлян.

"По нескольким объектам критической инфраструктуры столицы были сегодня поражения. Да, есть дефицит поставок электроэнергии. Есть повреждения электросетей. Треть киевлян сейчас - с водой и теплом. 40 процентов - с энергоснабжением, хотя отключения энергии есть.

Городские службы работают, чтобы до утра вернуть тепло и воду всем жителям столицы. Энергетики работают, чтобы стабилизировать систему энергоснабжения", - рассказал Кличко.

Он напомнил, что в связи с повреждением энергетической системы и аварийными отключениями электроэнергии поезда метрополитена в пятницу до конца дня курсировать не будут. В то же время, подземные станции работают как укрытие.

"Мы понимаем, что для нас главное сейчас - восстановить работу метрополитена, потому что это основная артерия города для пассажиров общественного транспорта. И мы работаем над этим. Пока же просим киевлян воспользоваться наземным общественным транспортом. Сегодня в городе курсируют автобусы по постоянному графику, а также те автобусные маршруты, которые работают на замену троллейбусным.

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У нас их сейчас более 500. Завтра в столице также дополнительно запустят автобусы, которые будут дублировать трамвайные маршруты. Кроме того, город организует движение автобусов, которые частично будут дублировать маршруты метрополитена", - добавил мэр Киева.

По словам Кличко, об изменениях в работе общественного транспорта власти города будут оперативно сообщать. С графиком можно ознакомиться на официальных ресурсах властей столицы.

"Частным перевозчикам Киева дали поручение увеличить выпуск автобусов на маршруты в режиме маршрутного такси. Особое внимание уделено маршрутам, дублирующим электротранспорт: метрополитен, троллейбус, трамвай", - резюмировал Кличко.

Напомним:

Ракетная атака РФ утром 16 декабря привела к повреждению ориентировочно 9 объектов генерации и ограничила производство атомных станций.

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

Экономическая правда