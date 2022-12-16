В Киевском метрополитене объяснили, почему не возобновили движение после отбоя тревоги

Киевский метрополитен не работает как транспорт из-за отсутствия необходимой мощности для движения поездов в результате российской атаки по объектам энергетики.

Об этом заявил главный инженер "Киевского метрополитена" Виктор Выговский в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"Метрополитен работает и как транспортный объект, и как объект укрытия... Сейчас, к сожалению, в результате ракетных обстрелов имеем ситуацию ограничения и отсутствия электроэнергии на части питающих центров электрораспределительной компании", – ответил он на вопрос, почему метрополитен не работает как транспорт после отбоя "воздушной тревоги".

Он пояснил, что сейчас есть ограничение мощности, необходимой для обеспечения работы (метро) как транспортной инфраструктуры, и как объекта укрытия.

"В такой ситуации мы вынуждены были перейти к работе метрополитена как объекта укрытия", – добавил Выговский.

По его словам, поезда на станциях метрополитена разместили для того, чтобы в случае необходимости спускающиеся в объект укрытия люди могли разместиться как на станции, так и в поездах.

Когда в столичной подземке возобновят движение поездов главный инженер не спрогнозировал, однако добавил, что на станциях обеспечена работа всех инженерных систем, в частности, работает мобильная связь.