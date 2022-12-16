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Укр / Рус

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации

Пятница, 16 декабря 2022, 13:05 - Алексей Павлыш

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

Это определяет наступление режима системной аварии, пояснили в компании.

"При этом, в соответствии с Правилами рынка (Раздел 9 пп. 9.1.2), сообщаем о наступлении чрезвычайной ситуации, начиная с расчетного периода с 09:00 16.12.2022 года", - говорится в заявлении.

Напомним:

В связи с повреждениями российскими ракетами энергетических объектов в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

Экономическая правда

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