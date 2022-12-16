По всей Украине – аварийные отключения света

В связи с повреждениями российскими ракетами энергетических объектов в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины - по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", - написал он в Telegram.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что были повреждены энергообъекты на востоке и юге страны.