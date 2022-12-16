По всей Украине – аварийные отключения света
Пятница, 16 декабря 2022, 10:55 -
В связи с повреждениями российскими ракетами энергетических объектов в нескольких областях Украины по всей стране вводятся аварийные отключения света.
Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
"В связи с прилетами в энергообъекты в нескольких областях Украины - по всей стране вводятся аварийные отключения света. Просим с пониманием относиться к отключениям электроэнергии и временным перепадам подачи водо/теплоснабжения", - написал он в Telegram.
Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что были повреждены энергообъекты на востоке и юге страны.