Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии – "Укрэнерго"

В результате массированного ракетного удара РФ по энергоинфраструктуре Украины 16 декабря есть попадания - наибольшие поражения получили северный, южный, и центральный регионы. Режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии.

Об этом заявили в "Укрэнерго".

"Сегодня враг снова нанес массированный ракетный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По оценкам военных, на наши энергообъекты летело около 70 ракет. Это уже 9 целенаправленная террористическая ракетная атака россии на энергосистему Украины.

Основной целью вновь стали магистральные сети и объекты генерации. В результате обстрелов в системе существенно увеличился дефицит электроэнергии, который и до этого был значительным", - подчеркнули в компании.

"Укрэнерго" отмечает, что есть попадания. Наибольшие поражения получили северный, южный и центральный регионы. Там, где это сейчас возможно, ремонтные бригады уже оценивают объем повреждений и начинают ремонтно-аварийные работы.

"Энергетики держат ситуацию под контролем. Несмотря на все повреждения и благодаря профессиональной работе энергетиков в энергосистеме сохраняется стабильная частота 50 Гц, работаем синхронно с европейской континентальной сетью", - рассказали в компании.

Там отметили, что режим чрезвычайной ситуации введен только для участников рынка электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", он касается исключительно рыночных операций.

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Сейчас по всей территории Украины действует режим аварийных отключений.

"Учитывая то, что это уже 9 волна ракетных ударов по энергетическим объектам, восстановление электроснабжения может занять больше времени, чем раньше. Приоритетно электроэнергия будет подаваться на объекты критической инфраструктуры: больницы, водоканалы, объекты теплоснабжения, очистные сооружения", - добавили в "Укрэнерго".

Напомним:

В пятницу в результате массированных ракетных обстрелов со стороны РФ по электроэнергетической инфраструктуре Украины произошла потеря более 50% потребления объединенной энергосистемы страны.

"Укрэнерго" из-за ракетных обстрелов объявило о чрезвычайной ситуации.

Экономическая правда