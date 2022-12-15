Делегация НБУ встретилась с представителями МВФ перед утверждением новой программы

НБУ

Делегация Национального банка в Вашингтоне провела встречу с представителями Международного валютного фонда в преддверии утверждения Мониторинговой программы для Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что глава НБУ Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук встретились с заместителем Европейского департамента МВФ Умою Рамакришнан, руководителем миссии МВФ Гевином Греем, исполнительным директором МВФ Полом Гилберсом и группой восьми других европейских исполнительных директоров Фонда.

Представители Нацбанка поблагодарили Фонд за поддержку Украины в войне с Россией и существенное оживление сотрудничества с последние месяцы – утверждение с начала войны двух инструментов расширенного финансирования общей суммой 2,7 млрд долл. и открытие спецсчета для аккумуляции средств на помощь нашему государству.

Также в ходе встречи стороны обсудили состояние экономики Украины и вызовы финансового сектора, а также усилия НБУ по их преодолению и обеспечению бесперебойной деятельности банковской системы в сложных условиях.

"Украинская делегация выразила надежду на утверждение Мониторинговой программы с привлечением Совета директоров МВФ и заверила, что Украина, со своей стороны, и Национальный банк, в частности, готовы выполнить все взятые на себя обязательства по этой программе.

Также отметили важность после завершения выполнения Мониторинговой программы создания новой программы Фонда, которая будет предусматривать финансирование", – говорится в сообщении.

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Напоминаем:

Совет исполнительных директоров МВФ рассмотрит вопрос утверждения Мониторинговой программы для Украины с участием совета директоров (PMB) 19 декабря.

Миссия МВФ по итогам работы 17-20 октября в Вене с представителями Украины заявила о продуктивных дискуссиях и продолжении работы над мониторинговой программой с участием Совета директоров.