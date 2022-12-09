Стало відомо, коли Рада директорів МВФ розгляне Моніторингову програму для України

Рада виконавчих директорів МВФ розгляне питання затвердження Моніторингової програми для України за участю ради директорів (PMB) 19 грудня.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" з посиланням на графік засідання ради, опублікований на сайті Фонду.

Зазначається, що, крім України, Міжнародний валютний фонд 19 грудня розгляне також питання Кенії, Тунісу та Сербії.

Україна надіслала до МВФ запит на чотиримісячну Моніторингову програму PMB.

Україна сподівається, що на зміну цій програмі, яка не передбачає фінансування, на початку 2023 року прийде програма розширеного фінансування EFF, яка може частково покрити дефіцит бюджету-2023 у $38 млрд, нагадує агентство.

Нагадаємо:

Місія МВФ за підсумками роботи 17-20 жовтня у Відні з представниками України заявила про продуктивні дискусії і продовження роботи над моніторинговою програмою за участю Ради директорів.

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Економічна правда