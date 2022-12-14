Суд арестовал Premier Palace и еще 6 отелей группы VS Energy Гинера, Бабакова и Воеводина – "Схемы"

Александр Бабаков getty Images

Печерский райсуд Киева частично удовлетворил ходатайство Офиса генпрокурора и наложил арест с запретом отчуждения на отели в Киеве, Львове, Одессе и Александрии, которыми владеет группа VS Energy, которую контролируют граждане РФ Александр Бабаков, Евгений Гинер и Михаил Воеводин.

Об этом пишут "Схемы".

Так, арест наложили на отели Premier Palace Hotel, Premier Hotel Rus, Premier Hotel Lybid и Premier Hotel Slavutych в Киеве, Premier Hotel Dnister во Львове, Premier Hotel Odessa в Одессе и Premier Compass Hotel Oleksandriya в Александрии, которыми владеет группа VS Energy.

ФОТО: PREMIER PALACE/FACEBOOK

В решении суда от 12 декабря, копия которого есть в распоряжении редакции "Схем", следственная судья Олеся Батрин частично удовлетворила ходатайство Офиса генпрокурора и наложила арест на уставный капитал в ряде компаний, которые контролирует российская так называемая "лужниковская" группа, а также на недвижимое имущество в Украине.

"А именно - на 7 отелей из сети Premier Hotels & Resorts в Киеве, Львове, Одессе и Александрии. Согласно постановлению, это имущество запрещено отчуждать. В части установления запрета пользования этим имуществом судья ходатайство не удовлетворил. Кроме того, арест наложен на нежилые помещения торгово-выставочного комплекса "Метроград" и ТРЦ "Метрополис" в Киеве", - отмечают журналисты.

В ходатайстве говорилось, что это имущество соответствует признакам, как такое, "что получено в результате совершения преступления и/или является доходами от такого имущества и целью такого ареста является обеспечение хранения вещественных доказательств и обеспечение специальной конфискации имущества".

Отмечается, что ГБР под процессуальным руководством ОГП проводит досудебное расследование по нескольким обвинениям, в частности - присвоение имущества и совершение "преступной организацией "Лужники", которое представлено финансово-промышленной группой VS Energy, умышленных действий с целью изменения границ территории или госграницы Украины и нарушения порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой лиц".

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Так, по данным следствия, группу VS Energy представляют три гражданина РФ: Александр Бабаков - депутат Госдумы РФ, Михаил Воеводин - согласно данным следствия, так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша Лужнецкий и Евгений Гинер - президент московского футбольного клуба ЦСКА.

Гинер, добавляют "Схемы", также является партнером российской госкорпорации Ростех. Руководит ею бывший офицер ФСБ Сергей Чемезов - давний друг и соратник Путина.

В материалах следствия говорится, что Бабаков, "будучи политическим деятелем от провластной в России партии "Единая Россия", пользуясь влиянием на высшее политическое руководство Украины в период 2001-2014 годов, обеспечивал лоббирование интересов преступной группы с целью приобретения активов участниками противоправной группы".

"Гинер, в свою очередь, "обеспечивал необходимые меры по финансированию противоправной деятельности группы", а Воеводин организовывал "силовое сопровождение процессов завладения активами", считают следователи.

По данным следствия, в период 2017-2022 годов подконтрольные VS Energy облэнерго "по фиктивным операциям перечислили более 1,65 млрд грн на предприятия группы, после чего часть средств была легализована путем приобретения движимого и недвижимого имущества", - пишут "Схемы".

Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные санкции, в соответствии с решениями СНБО.

Кроме этого, Бабаков находится под санкциями ЕС и США. В 2014 году он голосовал за аннексию Крыма, где группа VS Energy контролирует энергокомпанию "Севастопольоблэнерго". А 3 октября 2022 года он голосовал за аннексию Запорожской и Херсонской областей.

Напомним:

СБУ приходила с обысками в энергетическую компанию VS Energy, которая владеет рядом облэнерго, и владельцами которой являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков.

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

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Экономическая правда