СБУ пришла с обысками в энергокомпанию VS Energy Гинера, Бабакова и Воеводина

Александр Бабаков getty images

СБУ пришла с обысками в энергетическую компанию VS Energy, владеющей несколькими облэнерго, владельцами которой являются российские олигархи Гинер, Воеводин и Бабаков.

Об этом ЭП сообщил источник в Службе безопасности Украины.

"Это не обычная фирма, а компания, которая владеет несколькими облэнерго и занимает 10% энергетического рынка Украины. Именно эта отрасль сейчас страдает от ударов РФ больше всего.

Олигархи уже находятся под санкциями, поэтому у СБУ есть полное право прийти туда с обысками", - рассказал источник.

фото: источник ЭП в СБУ

Напомним:

Печерский районный суд Киева наложил арест на доли в стратегических украинских предприятиях и ценные бумаги конечными владельцами которых является депутат Госдумы РФ Александр Бабаков, член комитета Госдумы РФ по международным делам Евгений Гинер и так называемый "вор в законе" по прозвищу Миша "Лужнецкий" Михаил Воеводин.

В частности, арестованы доли в уставных капиталах пяти компаний: АО "Житомироблэнерго" (95,54%), АО "Херсоноблэнерго" (99,99%), ЧАО "Кировоградоблэнерго" (72,9%), АО "Черновцыоблэнерго" ( 96,78%) и АО "Ровнооблэнерго" (93,24%). Этими частицами в разных пропорциях владеют ООО "ВС Груп Менеджмент" и нидерландские "ВС Энерджи Интернешнл Н.В." и Washington Holdings B.V., объединенных в группу VS Energy.

ВИДЕО ДНЯ

Решением Совета национальной безопасности и обороны Бабаков, Гинер и Воеводин включены в список лиц, к которым применены персональные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

Читайте также: Дело VS Energy. Почему суды не видят россиян за подставными лицами и родственниками

Экономическая правда