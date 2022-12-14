"Армия восстановления" уже насчитывает 3300 безработных в 9 областях
В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлекли 3314 безработных в 9 регионах.
Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.
"Мы привлекаем людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ не менее 6700 грн.
На сегодня 3314 безработных уже выполняют такие работы в 9 областях", - рассказала Бережная.
По ее словам, среди этих людей в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже - в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.
"И что важно, до того, как они присоединились к выполнению общественно полезных работ, они длительное время были безработными - центр занятости искал им работу в среднем более 4 месяцев.
Поэтому их участие в "Армии восстановления" предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем средняя помощь по безработице", - добавила заместитель министра.
Сейчас общественно полезные работы проводятся в 9 областях - Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской.
Больше всего безработных привлечено в Киевской области - 770 человек, Сумской - 739 человек, Полтавской - 697 человек.
На сегодня за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.
При этом проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.
Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:
- разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;
- обустройству и укреплению блок-постов, подвальных помещений под укрытия;
- расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог;
- строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;
- заготовки дров для военных и населения;
- разгрузки и фасовки гуманитарной помощи;
- предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.
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Напоминаем:
К программе Минэкономики "Армия восстановления" привлечено почти 3000 безработных украинцев, которые выполняют общественно полезные работы и могут таким образом зарабатывать деньги.
Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.
Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.
Экономическая правда