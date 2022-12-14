"Армия восстановления" уже насчитывает 3300 безработных в 9 областях

В рамках проекта "Армия восстановления" к выполнению общественно полезных работ уже привлекли 3314 безработных в 9 регионах.

Об этом сообщила заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

"Мы привлекаем людей, которые временно потеряли работу, к восстановлению страны и таким образом предоставляем им возможность перейти в статус занятых лиц и получать за выполнение общественно полезных работ не менее 6700 грн.

На сегодня 3314 безработных уже выполняют такие работы в 9 областях", - рассказала Бережная.

По ее словам, среди этих людей в равной пропорции есть женщины и мужчины, большинство из них (52%) в наиболее трудоспособном возрасте 35-50 лет, они проживают преимущественно в маленьких городах, чуть реже - в сельской местности, имеют профессионально-техническое (51%) или высшее (27%) образование.

"И что важно, до того, как они присоединились к выполнению общественно полезных работ, они длительное время были безработными - центр занятости искал им работу в среднем более 4 месяцев.

Поэтому их участие в "Армии восстановления" предоставит им больше возможностей, ведь они будут получать за выполнение работ больше, чем средняя помощь по безработице", - добавила заместитель министра.

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Сейчас общественно полезные работы проводятся в 9 областях - Сумской, Киевской, Полтавской, Донецкой, Черниговской, Ровенской, Запорожской, Житомирской, Волынской.

Больше всего безработных привлечено в Киевской области - 770 человек, Сумской - 739 человек, Полтавской - 697 человек.

На сегодня за выполнение таких работ безработным выплачено уже 18,3 млн грн.

При этом проект "Армия восстановления" будет действовать и в следующем году, поэтому на организацию общественных и общественно полезных работ в бюджете Фонда общеобязательного государственного социального страхования на случай безработицы на 2023 год предусмотрено 154 млн грн.

Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к:

разбору завалов и восстановлению жилых домов и помещений, поврежденных в результате боевых действий;

обустройству и укреплению блок-постов, подвальных помещений под укрытия;

расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог;

строительства защитных сооружений гражданской защиты, укрепления дамб;

заготовки дров для военных и населения;

разгрузки и фасовки гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

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Напоминаем:

К программе Минэкономики "Армия восстановления" привлечено почти 3000 безработных украинцев, которые выполняют общественно полезные работы и могут таким образом зарабатывать деньги.

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.

Экономическая правда