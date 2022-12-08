Армия восстановления" уже насчитывает почти три тысячи безработных

К программе Минэкономики "Армия восстановления" привлечено почти 3000 безработных украинцев, которые выполняют общественно полезные работы и могут таким образом зарабатывать деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

На сегодня общественно полезные работы проводятся в семи областях: Сумской, Черниговской, Киевской, Донецкой, Полтавской, Ровенской и Запорожской. Больше всего людей привлечено в Сумской области (725 человек) и Киевской области (659 человек).

Кроме того, вскоре программа расширится до Волынской и Житомирской областей.

За выполнение таких работ люди получают минимум минимальную зарплату в 6700 грн. Министерство добавляет, что работники могут получать и больше, ведь регионы имеют возможность дофинансировать оплату за такие работы из своих бюджетов.

Сейчас государство выплатило безработным, привлеченным к выполнению общественно полезных работ, 18,3 млн грн.

Виды работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего людей привлекают к разбору завалов и восстановлению поврежденного жилья, обустройству и укреплению блок-постов, подвальных помещений под укрытие, расчистке железнодорожных путей и автомобильных дорог, заготовке дров, разгрузке и фасовке гуманитарной помощи и предоставлению социальных услуг в Пунктах несокрушимости.

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Напоминаем:

Правительство активизирует механизм привлечения безработных в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.

Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30%.