В Турции решили проблему с блокировкой почти 30 нефтяных танкеров

В Турции заявили, что из 26 танкеров, которые были задержаны из-за новых правил Анкары в связи с введением потолка цен на российскую нефть, 19 танкеров уже прошло через проливы Босфора и Дарданеллы.

Об этом сообщает Financial Times.

Очередь из танкеров образовалась из-за нового требования Анкары о предоставлении письма-подтверждения страхования после того, как страны G7 ввели потолок цен на российскую нефть. Из 26 такеров, застрявших в очереди, все, кроме четырех, предоставили запрашиваемую документацию. Во вторник через проливы прошли 19 танкеров.

США надеялись, что ограничение цены на российскую нефть, которое должно было предоставить судам доступ к европейской страховке, если нефть будет продаваться по цене 60 долл за баррель или меньше, обеспечит продолжение поставок российской нефти в третьи страны после введения санкций ЕС на прошлой неделе.

Но Турция заблокировала проход судов через проливы более чем на неделю после того, как западные страховщики заявили, что не могут предоставить гарантии, которые требовали в Анкаре, что побудило чиновников США и Британии вмешаться в ситуацию.

Турецкие проливы являются одним из самых загруженных судоходных путей в мире и одним из основных экспортных маршрутов для сырой нефти из России и Казахстана.

Норвежская компания Gard, входящая в международную группу из 13 клубов защиты и возмещения убытков, также сообщила на своем веб-сайте во вторник, что решение было найдено.

ВИДЕО ДНЯ

"После взаимодействия между Международной группой P&I клубов (IG) и правительством Турции было достигнуто соглашение, позволяющее судам, перевозящим грузы сырой нефти, продолжать свои рейсы через контролируемые Турцией воды", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Турция стала камнем преткновения для реализации нефтяного эмбарго против РФ, поскольку количество танкеров, ожидающих выхода из Черного моря через турецкие проливы, продолжало расти в пятницу, 9 декабря.

Турция предупредила мировых отгрузчиков нефти, что им нужно будет доказать, что они застрахованы, чтобы пересечь жизненно важные проливы страны - это может ограничить поставки российской нефти, поскольку новые санкции ЕС вступают в силу в декабре.

Западные чиновники обвинили Турцию в срыве поставок нефти из Черного моря - они утверждают, что не было никаких оснований для блокирования движения через проливы Босфора и Дарданеллы.