Черга з танкерів біля проток Туреччини продовжує зростати через нові правила Анкари  

getty images

Туреччина стала каменем спотикання для реалізації нафтового ембарго проти РФ, оскільки кількість танкерів, які очікують виходу з Чорного моря через турецькі протоки, продовжувала зростати в п'ятницю, 9 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

Морське відомство Туреччини заявило, що й надалі не допускатиме до своїх вод нафтові танкери, які не мають відповідних страхових листів.

Натомість страхові компанії заявили, що не можуть надати документи, які вимагає Туреччина, оскільки вона може піддати їх санкціям, якщо з'ясується, що нафтові вантажі, які вони покривають, були продані за цінами, що перевищують верхню межу.

Країни G7, Європейський Союз і Австралія домовилися заборонити постачальникам судноплавних послуг, таким як страховики, допомагати експортувати російську нафту, якщо вона не буде продаватися за примусово низькою ціною, або обмеженням, що спрямовані на зниження доходів РФ.

Загалом 28 нафтових танкерів стоять в черзі, прагнучи покинути протоки Босфор і Дарданелли, повідомило в п'ятницю судноплавне агентство Tribeca.

ВІДЕО ДНЯ

Анкара додала, що переважна більшість суден, які очікують біля проток, є суднами ЄС, а значна частина нафти призначена для портів ЄС.

У ЄС заявили, що затримки не пов'язані з обмеженням ціни, і Туреччина може продовжувати перевіряти страхові поліси "точно так само, як і раніше".

"Тому ми контактуємо з турецькою владою для отримання роз'яснень і працюємо над тим, щоб розблокувати ситуацію", - сказав представник Єврокомісії в інтерв'ю агентству Reuters.

Також більшість танкерів, які очікують на Босфорі, перевозять казахстанську нафту, і міністр фінансів США Джанет Єллен заявила в четвер, що адміністрація США не бачить причин, чому такі вантажі повинні підпадати під нові процедури Туреччини.

Нагадаємо:

Туреччина попередила світових відвантажувачів нафти, що їм потрібно буде довести, що вони застраховані, аби перетнути життєво важливі протоки країни - це може обмежити поставки російської нафти, оскільки нові санкції ЄС набувають чинності в грудні.