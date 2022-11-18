Туреччина змінює вимоги до страхування танкерів – це вплине на поставки нафти із РФ

Туреччина попередила світових відвантажувачів нафти, що їм потрібно буде довести, що вони застраховані, аби перетнути життєво важливі протоки країни - це може обмежити поставки російської нафти, оскільки нові санкції ЄС набувають чинності в грудні.

Про це пише Bloomberg з посиланням на лист Міністерства транспорту Туреччини.

Нове правило починає діяти з 1 грудня, за кілька днів до того, як ЄС і Велика Британія введуть додаткові обмеження на російську торгівлю, що значно ускладнить отримання страховки танкерами, які перевозять нафту.

Оскільки страховка покриває все - від розливу нафти до зіткнення, Туреччина фактично намагається захистити свої води, але це також може вплинути на потік мільйонів барелів російської сирої нафти, що експортується.

Відповідно до нових вимог суднам, які перевозять нафту, необхідно мати лист від страхової компанії, який підтверджує наявність у судна P&I-страхування (Protection and Indemnity, "захист і компенсація").

"Така форма страхування дозволить Анкарі покрити свою відповідальність у разі завдання шкоди довкіллю, вантажу або третім особам, а також штрафи та стягнення під час експлуатації своїх судів", - йдеться у циркулярі Міністерства транспорту Туреччини.

Директор турецької установи, що регулює морські перевезення, підтвердив наявність листа і сказав, що мотивом для цього було дотримання санкцій ЄС, хоча Туреччина не є їх частиною.

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Нові правила вплинуть на танкери з російською сировиною, якщо їм не вдасться отримати страхові гарантії на відшкодування збитків у разі надзвичайних подій, таких як розлив нафти.

Рішення пов'язане з необхідністю забезпечити безпеку проток, заявив посадовець.

Як пише Bloomberg, під загрозою може опинитися весь експорт російської нафти з Новоросійська – близько 650 тис барелів на добу.

Економічна правда