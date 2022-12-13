Минфин привлек 14 миллиардов от продажи ОВГЗ: ставку одной из позиций снизили

Министерство финансов на аукционе во вторник, 13 декабря, привлекло от продажи военных облигаций 14,05 миллиарда гривен, снизив ставку по одной из гривневых бумаг.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

От размещения 6-месячных ОВГЗ под 14% привлекли всего 2,98 млрд грн – ставка осталась неизменной.

Благодаря размещению облигаций со сроком погашения 1 год под 16% привлекли 4,14 млрд грн, ставка не изменилась.

От размещения облигаций со сроком обращения 1,3 года привлекли 163 млн грн, при этом ставка по бумагам была снижена с 19% до 18,5%.

Полулетние облигации под 19% привлекли 400 тысяч гривен.

От размещения двухлетних ОВГЗ под 19,5% Минфин привлек в бюджет 6,77 млрд. грн.

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"Деньги инвесторов поддерживают Вооруженные Силы Украины и обеспечивают наших военных самым необходимым: оружием, патронами, техникой, питанием и медикаментами", – отметили в ведомстве.

Напоминаем:

Министерство финансов на аукционе во вторник, 6 декабря, привлекло от размещения военных облигаций почти 3,1 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки по 2-летним гривневым бумагам до 19,5%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 29 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 21,2 млрд грн в эквиваленте, повысив ставки.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 22 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 1,180 млрд грн. Ставка по гривневым 2-летним бумагам выросла до 19,25%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 15 ноября, привлекло от размещения военных облигаций 5,02 млрд грн. Ставка по гривневым 1,5-летним бумагам выросла с 18,5% до 19%.

Министерство финансов на аукционе во вторник, 8 ноября, привлекло от размещения военных облигаций только 43,7 млн грн.

Экономическая правда