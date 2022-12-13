Рада приняла скандальный законопроект о реформе градостроительства

Верховная Рада приняла в целом законопроект №5655 по реформированию сферы градостроительной деятельности, который, в частности, критиковали главы украинских городов и поселков, архитекторы и общественные активисты.

Об этом сообщили в Telegram нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко.

Законопроект в целом поддержали 228 народных депутатов.

фото: telegram Гончаренко

Как писала ЭП, документ, который должен был создать прозрачную систему градостроительного контроля и решить проблемы в области строительства, увеличивает полномочия Министерства развития общин и территорий и передает министерству несвойственные функции, которые ранее выполняла Государственная архитектурно-строительная инспекция.

Аналитики "Чесно" также обращают внимание на то, что документ предлагает установить для застройщиков "частный контроль". Это означает, что строительные компании смогут создавать собственные фирмы, которые будут "контролировать" их деятельность.

В то же время Елена Шуляк заявила, что уполномоченных лиц по градостроительному контролю будут регистрировать в Минрегионе только в случае их соответствия ряду критериев, в том числе - расширенной имущественной ответственности владельцев таких фирм.

"Осуществление градостроительного контроля "частным контролем" не будет допускаться, если у заказчика или генподрядчика и уполномоченного лица имеются общие конечные бенефициарные владельцы юридического лица", - заявляла она.

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Бизнес также возмущался суммами штрафов, которые вводит законопроект. В Союзе предпринимателей отмечали, что будут наказывать даже за формальные нарушения.

Ранее Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал депутатов отклонить документ, а движение "Честно" объявило голосование за документ "маркерным": информацию о том, как за него голосовал каждый народный депутат, отобразят в его профиле.

Напомним:

Сообщалось, что в Верховной Раде готовятся голосовать за скандальный законопроект №5655 о градостроительной реформе, который критикуют, в частности, архитекторы, органы местной власти и активисты.

"Один из самых больших рисков: граждане не будут иметь никакого влияния на то, что и как строят застройщики, а частный контроль даст застройщикам возможность контролировать самих себя", - заявили в "Чесно".

Архитекторы критикуют законопроект за ущемление прав архитекторов и риски монополизации рынка. Накануне они записали обращение с призывом депутатов не принимать законопроект - они заявляют, что документ учитывает исключительно интересы застройщиков и навредит городам.

Главы украинских городов и сел выступили против принятия скандального законопроекта №5655 о реформе градостроительства.

Органы местной власти - за лоббизм крупных застройщиков и ограничение прав местного самоуправления. Общественные активисты - за отсутствие инструментов для широкого общественного контроля и коррупционные риски в Минрегионе.

Подробнее о законопроекте № 5655 по реформе градостроительства читайте в статье ЭП: Новые правила игры или подыгрывание застройщикам. Как Рада может изменить строительство в городах?

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Что не так с ключевым законопроектом в реформе градостроительства

Экономическая правда