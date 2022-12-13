ВВП Украины может упасть до 50% в случае продолжения атак России на инфраструктуру – премьер

В случае продления Россией массированных ракетных обстрелов украинской инфраструктуры, украинская экономика может сократиться до 50%.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль на Форуме по экономической устойчивости и реконструкции Украины в Париже, передает Интерфакс-Украина.

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России в отношении нашей инфраструктуры будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", – сказал глава Кабинета министров.

Напоминаем:

По оперативной оценке Госстата ВВП Украины сократился на 30,8% в третьем квартале в годовом исчислении, однако показал рост против второго квартала.

Из-за массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру падение ВВП Украины в этом году может быть глубже, считают в НБУ, а восстановление в следующем году может быть намного ниже, чем прогнозировали в октябре, или даже полностью отсутствовать.