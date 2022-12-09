Українська економіка впала на 30,8% у третьому кварталі року – Держстат

За оперативною оцінкою держстату ВВП України скоротився на 30,8% у третьому кварталі у річному вимірі, проте показала зростання проти другого кварталу.

Про це повідомляє Державна служба статистики.

Так, реальний ВВП у III кварталі 2022 року збільшився порівняно з попереднім кварталом на 9,0% з урахуванням сезонного фактору. Зауважимо, що на другий квартал року, що закінчився у червні припав найбільший удар по економіці від повномасштабного російського вторгнення. У річному вимірі ВВП за другий квартал впав на 37,2%.

У річному вимірі, тобто проти третього кварталу 2021 року, ВВП країни зменшився на 30,8%.

Нагадуємо:

У макропрогнозі по сценарію зі зростанням ВВП на 3,2% Мінекономіки припускає, що у 2023 році в Україну фактично надійде 20 млрд доларів прямої макрофінансової підтримки бюджету.

Через масовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру падіння ВВП України цього року може бути глибшим, вважають в НБУ, а відновлення наступного року може бути набагато нижчим, ніж прогнозували в жовтні, або навіть повністю відсутнім.