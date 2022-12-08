Атаки на енергооб’єкти погіршили прогноз щодо ВВП цього і наступного року – НБУ

Через масовані атаки росіян на енергетичну інфраструктуру падіння ВВП України цього року може бути глибшим, а відновлення наступного року може бути набагато нижчим, ніж прогнозували в жовтні, або навіть повністю відсутнім.

Про це розповів заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук під час брифінгу.

"Що стосується ВВП, то на цей рік скоріш за все падіння буде трошки глибшим, ніж ми це очікували в нашому жовтневому сценаріїї. На наступний рік відновлення української економіки в залежності від кожного з сценаріїв буде різним", – сказав він.

За словами голови НБУ Пишного, у перший сценарій закладено продовження енергетичного терору, але дуже успішний захист повітряного простору України та об'єктів критичної інфраструктури. Водночас сценарій дефіциту електроенергії не повинен перевищувати 25% - цей сценарій є базовим.

При цьому другий сценарій передбачає повільне відновлення та глибше пошкодження інфраструктури - у такій ситуації дефіцит зростає. А третій сценарій, за його словами, - масштабні перебої в енергосистемі.

"Але навіть за нашого базового відносно оптимістичного сценарію зростання ВВП буде дуже млявим та набагато нижчим, ніж ті 4%, які ми припускали в нашому жовтневому прогнозі. У випадку реалізації другого та третього сценарію на жаль економіка (ВВП) скорочуватиметься й наступного року", – резюмував Ніколайчук.

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НБУ розглядає кілька сценаріїв у контексті посилення енерготерору РФ - у всіх трьох варіантах є загальні наслідки: зниження та погіршення показника економічної активності, вища інфляція, ніж передбачалось у жовтні.

Економічна правда