Двух экс-чиновников банка "Аркада" подозревают в растрате 11,5 миллионов

Двум экс-чиновникам банка "Аркада" сообщили о подозрении в растрате средств на сумму 11,5 млн грн.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора.

Так, прокуроры Подольской окружной прокуратуры города Киева сообщили о подозрении бывшим заместителю директора главного департамента по привлечению средств и начальнику управления по привлечению средств АО АКБ "Аркада" по факту растраты средств (ч. 5 ст. 191 УК Украины).

"По данным следствия, подозреваемые с 2017 года, находясь в сговоре с руководством банка и застройщиками, путем формального внедрения акции "Вместе дешевле" привлекли средства подставного лица на приобретение 52 квартир в жилых комплексах "Эврика" и "Патриотика" по заниженной стоимости.

В дальнейшем под предлогом невыполнения подставным доверителем условий акционной программы, ему возвращались средства за приобретенные квартиры, однако уже по их рыночной стоимости.

Такими действиями добросовестным доверителям Фондов финансирования строительства ЖК "Эврика" и "Патриотика" нанесен более 11,5 млн грн убытков", - говорится в сообщении.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

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Напоминаем:

Покупатели квартир в доме №16 в столичном жилом комплексе "Патриотика", который возводил банк "Аркада" доинвестировали в этот проект 21 миллион гривень. Дом ввели в эксплуатацию.

Досудебное расследование по хищению 72 млн грн банка "Аркада" завершено, обвинительный акт был передан в суд.

В апреле Киевская городская прокуратура завершила досудебное расследование хищения активов банка "Аркада", а о присвоении 72 миллионов гривен.

Меморандум по завершению строительства объектов "Аркады" подписали 7 апреля – дома "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" завершит застройщик "Столица Групп".

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Строительный треугольник: как Кличко, община Киева и Stolitsa Group решают проблему "Аркады"

Экономическая правда