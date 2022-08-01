Fitch снизил кредитный рейтинг "Укрзализныци" из-за снижения рейтинга Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня ССС до С из-за снижения суверенного рейтинга Украины.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Standalone Credit Profile компании установлен на уровне ССС.

"Компания продолжает добросовестно выполнять все обязательства перед международными финансовыми институтами", – подчеркнули в УЗ.

Специалисты компании подчеркивают, что, несмотря на шестой месяц великой войны, компания продолжает выполнять свои финансовые обязательства. В частности, в начале июля были произведены очередные выплаты купонного дохода держателям еврооблигаций со сроком погашения в 2024 и 2026 годах на общую сумму около 36 млн. дол.

Таким образом, Укрзализныця в полной мере выполнила свои финансовые обязательства перед бондхолдерами.

Также в сообщении добавили, что Укрзализныця при поддержке Министерства инфраструктуры Украины приняла действенные меры по сбалансированию денежного потока в период военного положения, оптимизировала расходы и привлекла дополнительные инструменты поддержки ликвидности.

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В частности, был получен доступ к финансированию ЕБРР на 50 млн. евро.

Напоминаем:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило рейтинги трех украинских корпоративных эмитентов – НАК "Нафтогаз Украины", НАЭК "Укрэнерго" и горнорудной компании Ferrexpo.

НАК "Нафтогаз" в последний день льготного периода не выплатил бондхолдерам долги по облигациям, что означает дефолт компании.

В НАК "Нафтогаз Украины" заявили, что безотлагательно предложат новое соглашение по получению согласия держателей еврооблигаций на отсрочку выплат.

Украина предлагает владельцам еврооблигаций "Укравтодора" и "Укрэнерго" отсрочить выплату долгов по ним минимум на 2 года.