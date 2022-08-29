Fitch Ratings повысило рейтинг "Укрзализныци" до "СС"

УЗ

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента АО "Укрзализныця" в иностранной валюте с "C" до "CC".

Об этом сообщили в агентстве, передает Интерфакс-Украина.

"Рейтинговые действия последовали за повышением Fitch суверенных рейтингов Украины 17 августа 2022 в "CC". Это рейтинговое действие напрямую влияет на рейтинг дефолта эмитента "УЗ", поскольку оно считается связанным с государством компанией", - отмечает агентство.

В Fitch Ratings указывают, что стратегическое значение компании для государства выросло после начала большой войны в феврале 2022 года. Стимул правительства поддерживать УЗ остается высоким, государство предоставляет безвозвратные денежные субсидии (10 млрд грн) для поддержки основной операционной деятельности компании.

Однако финансовые ресурсы и денежные потоки УЗ больше, чем до войны, зависят от финансовых показателей украинского государства, считает также агентство.

Рейтинговое действие не повлияло на самостоятельную кредитоспособность УЗ на уровне "ССС". Рейтинги еврооблигаций УЗ соответствуют долгосрочному РДЭ в иностранной валюте.

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Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings снизило кредитный рейтинг АО "Укрзализныця" с уровня ССС до С из-за снижения суверенного рейтинга Украины.