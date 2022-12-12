Энергетическое сообщество поможет "Укрэнерго" взыскать с России нанесенный ущерб

Секретариат Энергетического сообщества будет помогать НЭК "Укрэнерго" судиться против России и потребовать от нее возмещения ущерба, нанесенного магистральным сетям.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Украинская компания и Секретариат Энергетического сообщества подписали соответствующий меморандум.

"Вместе мы стремимся добиться компенсации за ущерб, нанесенный Россией энергетическому сектору Украины, а в частности нашим объектам, с первого же дня полномасштабного вторжения. Мы тщательно фиксируем все повреждения сетей и уничтожены наши объекты, чтобы выставить счет стране-террористу", – отметили в компании.

Для этого Секретариат привлечет международных и украинских экспертов, проведет тщательный анализ, куда "Укрэнерго" сможет обратиться для компенсации полученных убытков от российской агрессии.

Кроме того, будет разработан план действий по выдвижению претензий и определены ключевые юридические эксперты и компании, которые будут обеспечивать поддержку рассмотрения исков против России в национальных судах и международных трибуналах.

Рабочая группа по правовым претензиям, созданная в рамках Меморандума, будет представлять "Укрэнерго" в Специальном международном трибунале против России.

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Напоминаем:

Из-за массированных ракетных атак россиян в Украине повреждены все тепловые и гидроэлектростанции и в разной степени пострадали 40% объектов высоковольтной сети.

В результате российских атак по украинской энергетической инфраструктуре ущерб оператора системы передачи "Укрэнерго" превысил 70 млрд грн, заявил премьер Денис Шмигаль.