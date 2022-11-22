Збитки "Укренерго" через російські обстріли перевищують 70 мільярдів

Внаслідок російських атак по українській енергетичній інфраструктурі збитки оператора системи передачі "Укренерго" перевищили 70 млрд грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду у вівторок.

Так, сума збитків "Укренерго" через військову агресію Росії становить понад 70 млрд грн за попередніми оцінками. Він додав, що нині над відновленням енергомереж, пошкоджених російськими ракетами та дронами, працює 70 ремонтних бригад, тобто понад 1000 енергетиків.

Шмигаль нагадав, що Україна ще з 11 жовтня не здійснює експорт електроенергії до ЄС, відколи почалася масована атака на нашу енергосистему.

Нагадуємо:

Імовірно, Україна житиме в умовах регулярних відключень електроенергії щонайменше до кінця березня.

Внаслідок завданих росіянами ракетних ударів виведена з ладу майже половина енергосистеми України.