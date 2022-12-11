В Одесской области 300 тысяч абонентов пока без света - глава ОВА

В воскресенье, 11 декабря, в Одесской области без электроснабжения до сих пор остается 300 тысяч абонентов.

Об этом сообщил председатель Одесской ОВА Максим Марченко.

По его словам, еще вчера 1,5 млн жителей были без электроснабжения, однако на сегодня их количество уменьшилось до 300 тыс абонентов.

Марченко добавил, что завтра также ожидаем значительного улучшения ситуации.

Как сообщалось ранее, из-за атаки россиян энергетической инфраструктуры Одесской области в ночь с 9 на 10 декабря в Одессе отключены от электроэнергии все потребители, кроме критической инфраструктуры.

Напомним:

Специалисты ДТЭК восстановили энергопитание объектов водоснабжения, поэтому ситуация с водой в Одессе должна стабилизироваться в течение нескольких часов.