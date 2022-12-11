В Одесі відновили живлення на об’єктах водопостачання

Спеціалісти ДТЕК відновили енергоживлення об'єктів водопостачання, тому ситуація із водою має стабілізуватися протягом декількох годин.

Про це повідомляє Інфоксводоканал.

Раніше через аварійні відключення електроенергії на об'єктах "Інфоксводоканалу", виникли перебої із водопостачанням деяких районів міста.

Також ведуться роботи над розв’язанням питання безперебійного енергопостачання об'єктів водоканалу, які забезпечують водою мешканців Застави, Ленселища та Міжлимання.

Додається, що робота насосних станцій залежить від наявності електроенергії. На випадок аварійних відключень потрібно підготувати певний запас питної води.

Нагадаємо:

Через атаки росіян енергетичної інфраструктури Одещини в ніч з 9 на 10 грудня в Одесі відключено від електроенергії всіх споживачів, крім критичної інфраструктури.