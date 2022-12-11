Почти 90% потребителей в Херсоне и близлежащих городах снова имеют свет 

Председатель херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич сообщил о восстановлении электроснабжения в Херсоне и близлежащих городах.

Об этом он сообщил в Telegram.

"В Херсоне после российских обстрелов восстановили электроснабжение - со светом почти 90% города и близлежащих населенных пунктов", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 60% абонентов города, которые получают теплоснабжение от местной ТЭЦ, уже с теплом.

Напомним:

Сеть супермаркетов "Сильпо" начала работать в Херсоне: 24 ноября начал работать "Сильпо" на просп. Строителей, 27-А. "Сильпо" в ЦУМе, на Ушакова, 49, планируют открыть вскоре.